Manchester United: Cristiano Ronaldo titulaire contre Newcastle

L’attaquant portugais Cristiano Ronaldo est titulaire, samedi, pour son retour à Manchester United, lors du match contre Newcastle à Old Trafford, dans le cadre de la 4e journée de Premier League, a annoncé le club.

Le Portugais, qui avait évolué avec les Red Devils de 2003 à 2009, est aligné au sein d’une ligne offensive de trois joueurs avec Jadon Sancho et Mason Greenwood. Ronaldo avait marqué 118 buts en 292 matches lors de son premier séjour en Angleterre, remportant aussi son premier Ballon d’Or et la Ligue des Champions, en plus de trois titres de champion d’Angleterre, une FA Cup et deux coupes de la Ligue.

S.L. (avec MAP)