Manchester United: Cristiano Ronaldo récupère le numéro 7

Manchester United a annoncé jeudi que Cristiano Ronaldo allait récupérer le numéro 7 qu’il avait porté lors de son premier passage, à la suite de plusieurs joueurs emblématiques des Red Devils.

« Manchester United peut confirmer que Cristiano Ronaldo portera le maillot floqué du numéro 7 iconique pour son retour à Old Trafford », a écrit le club qui a fait revenir l’attaquant Portugais de la Juventus en toute fin de mercato estival.

« Lors de ses six saisons au club, entre 2003 et 2009, Ronaldo a disputé 292 matches et marqué 118 buts, remportant 9 trophées, dont trois titres de champion d’Angleterre et la Ligue des Champions », précise le communiqué.

Ronaldo, 36 ans, avait récupéré le maillot abandonné par David Beckham à son départ au Real Madrid, mais qui a aussi été celui de George Best, Bryan Robson ou Eric Cantona auparavant.

Le grand retour de CR7 au « Théâtre des Rêves » pourrait avoir lieu le 11 septembre à l’occasion de la réception de Newcastle pour la 4e journée de Premier League.

S.L. (avec MAP)