Manchester United: coup dur pour Ronaldo

Alors que de nombreux noms étaient pressentis pour succéder à Ole Gunnar Solskjaer, c’est finalement l’ancien bâtisseur du projet sportif de Red Bull Ralf Rangnick, qui assurera la succession du Norvégien jusqu’à la fin de la saison, avant de devenir conseiller sportif à partir de la saison prochaine.

L’arrivée de Ragnick ne semble toutefois pas dans l’intérêt de Cristiano Ronaldo. En effet, le style de Ragnick repose sur un énorme pressing de la part de tous ses joueurs, ce qui est en opposition avec le comportement défensif habituel du Portugais.

Le journal français L’Équipe s’est même demandé si l’Allemand serait capable de convaincre Cristiano Ronaldo de se plier à sa philosophie de jeu, « lui le précurseur du pressing et du contre pressing ». Du côté de la presse anglaise, The Sun rapporte l’inquiétude des supporters mancuniens sur les réseaux sociaux, qui redoutent cette incompatibilité. D’autant plus que lorsqu’il était entraîneur à Leipzig, Ragnick avait qualifié Messi et Ronaldo de « trop vieux et trop chers » pour son équipe. Affaire à suivre.

M.F.