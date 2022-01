Manchester United: clap de fin pour Cavani ?

L’attaquant de Manchester United Edinson Cavani, dont le nom a été associé à plusieurs rumeurs de transfert cet hiver, veut rester avec les Red Devils jusqu’à la fin de la saison, a affirmé lundi son entraîneur Ralf Rangnick.

« Je lui ai dit que si ça ne dépendait que de moi, je voudrais qu’il reste et j’ai eu une discussion avec lui (jeudi). Il est venu dans mon bureau et on a parlé presque une demi-heure et il m’a dit qu’il resterait de façon certaine, qu’il voulait rester jusqu’à la fin de la saison », a détaillé le coach allemand.

« Edi est un de ces joueurs avec son immense expérience, sa mentalité, son éthique professionnelle, qui pourrait vraiment servir de modèle parfait pour d’autres joueurs », a estimé Rangnick avant le match du 3e tour de la Coupe d’Angleterre contre Aston Villa, lundi soir.

Arrivé en octobre 2020 à Old Trafford, l’ancien joueur du Paris SG, âgé de 34 ans, n’a pris part qu’à 11 matches depuis le début de la saison, dont 4 comme titulaire, notamment en raison de problèmes d’inflammation à un tendon.

S.L. (avec MAP)