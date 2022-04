Manchester City reprend la tête de la Premier League

Manchester City a rapidement repris les commandes du championnat d’Angleterre de football en allant s’imposant chez Leeds (4-0), samedi pour le compte de la 35e journée de Premier League.

Mis sous pression par la victoire de Liverpool sur Newcastle (1-0), qui avait temporairement placé les Reds en tête, Manchester City a répondu avec aplomb en s’imposant à Leeds (4-0).

Les hommes de Pep Guardiola ont d’abord trouvé le chemin des filets grâce à une tête de Rodri (1-0, 13e) puis sur une remise de Ruben Dias pour Nathan Aké, qui a marqué de près (2-0, 54e).

En fin de match, une belle combinaison entre Jack Grealish et Foden, conclue par Gabriel Jesus (3-0, 78e) et une frappe de Fernandinho sur un ballon sui traînait devant la surface (4-0, 90+3) ont donné plus d’ampleur à ce succès probant. Avec 83 points, ils conservent leur petit point d’avance sur Liverpool et le suspense pourrait fort bien tenir sur les quatre rencontres restantes et jusqu’à la 38e journée.

