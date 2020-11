Manchester City ne veut pas de Messi!

En crise avec le FC Barcelone depuis l’été dernier, l’Argentin Lionel Messi joue probablement sa dernière saison au sein du club catalan.



En effet, le contrat de Messi expire en juin prochain et rien ne laisse présager une prolongation. Le footballeur argentin avait déjà annoncé qu’il quittait le club l’été dernier avant de revenir sur sa décision. S’il était longtemps pressenti pour un transfert à Manchester City selon des rapports médiatiques, le club aurait déjà tranché à ce sujet, de son côté.

Selon Sky Sports, Messi n’intéresserait pas Manchester City. Il serait, en effet, trop âgé et trop coûteux pour les skyblues. Messi aura 34 ans en juin prochain et, même sans indemnités de transfert, il coûterait environ 100 millions d’euros par an au club, impôts et primes inclus.

Ainsi, les retrouvailles entre Messi et Guardiola n’auraient probablement pas lieu, selon le média britannique. L’entraîneur espagnol avait d’ailleurs clairement fait savoir, en conférence de presse vendredi, qu’il espère que Messi finira sa carrière au FC Barcelone.

M.F.