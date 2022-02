Manchester City fait une proposition à Dortmund pour Haaland

Pour la deuxième saison consécutive, c’est la course des géants européens pour la jeune star norvégienne de Borussia Dortmund, Erling Haaland.

Le quotidien espagnol As rapporte que Manchester City prépare une offre de 80 millions de dollars au Borussia Dortmund, en échange du jeune prodige. Notons que selon plusieurs sources médiatiques, une clause libératoire de 75 millions d’euros s’activera, l’été prochain, dans le contrat de Haaland.

La même source ajoute que Manchester City surpassera ainsi le Real Madrid dans la course pour Haaland. Les Merengue avaient appelé le joueur à rester à Dortmund pour une autre saison, tandis que l’attaquant norvégien cherche à partir l’été prochain.

Le quotidien espagnol souligne que le FC Barcelone arrive en dernière place dans la course pour Haaland, vu que le club catalan ne peut pas rivaliser financièrement avec le Real Madrid et Manchester City. En plus, le joueur norvégien aurait déclaré à ses proches qu’il préférait le Real au Barça.

M.F.