Man. United: le message de Ronaldo après la victoire face à Arsenal (PHOTO)

Le quintuple Ballon d’or a félicité ses collègues après s’être imposés ce dimanche face à Arsenal (3-1) .

Cristiano Ronaldo est peut-être en mal avec Manchester United, mais cela ne l’empêche pas d’être fair-play. Le Portugais a félicité ses coéquipiers via son compte Twitter, suite à leur victoire face au club anglais.

« Bien joué, les gars ! Et un merci spécial pour nos supporters ! Allons-y les Devils ! », a tweeté CR7.

Ronaldo n’était pas titulaire lors de la rencontre comptant pour la 6ème journée de la Premier League 2022-2023. L’attaquant de 37 ans est entré sur le terrain à 58e minute du match, qui s’est joué à Old Trafford, fief des Red Devils.

A.O.

Well done, lads! And a very special thank you to our supporters! 👏🏽

Let’s go, Devils! 💪🏽 pic.twitter.com/TB2WJRnrQO

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 4, 2022