Man.City-Real: revivez les buts du match (VIDEO)

Manchester City s’est imposé par 4 buts à 3 face au Real Madrid, mardi au stade Etihad, au terme d’une demi-finale aller de la ligue des champions qui a tenu toutes ses promesses.

Les Mancuniens auront certainement des regrets puisqu’ils ont raté l’occasion de finir sur un score fleuve, alors que le Real peut continuer d’espérer pour le match retour, grâce à l’habileté diabolique de son duo Vinicius Junior/Karim Benzema.

Totalement absents pendant les 20 premières minutes, les hommes de Carlo Ancelotti se sont retrouvés menés de deux buts après 12 minutes de jeu.

Dès la 2e minute, Riyad Mahrez s’est baladé sur son aile droite pour repiquer au centre sans être attaqué et déposer la balle sur la tête de Kevin de Bruyne qui a inscrit le premier but du match (1-0). Moins de dix minutes plus tard, sur un centre du même de Bruyne, David Alaba a raté son intervention et Gabriel Jesus n’a eu qu’à ouvrir son pied pour doubler la mise (2-0, 11e).

Peu après la demi-heure de jeu, Karim Benzema a réanimé ses coéquipiers en reprenant habilement du gauche un centre de Ferland Mendy qui n’avait rien d’un cadeau (2-1, 33e).

En deuxième période, Foden, aux six mètres, n’a pas laissé passer l’offrande de Fernandinho (3-1,53e). Mais la réponse madrilène a été quasi instantanée, cette fois-ci des pieds de Vinicius Jr qui est allé tromper Ederson avec beaucoup de sang-froid (3-2, 55e).

Les Citizens resteront lucides et Bernardo Silva trouvera aisément la faille, dans une défense madrilène aux abois, pour redonner à nouveau deux buts d’avance à ses coéquipiers (4-2, 74e).

Mais c’était sans compter sur un Benzema qui a fait honneur à son 600e match sous le maillot du Real, devenant le premier non-espagnol à atteindre ce cap. Le Français a inscrit le troisième but, d’une Panenka qui a rendu l’Etihad silencieux pendant une seconde de stupéfaction, sur un pénalty à huit minutes de la fin (4-3, 82e).

Avec ce nouveau doublé, il est devenu le premier joueur du Real à dépasser les 40 buts sur une saison depuis le départ de Cristiano Ronaldo, en 2018.

Mercredi prochain, les deux équipes se retrouvent au Santiago Bernabeu pour un deuxième acte qui promet d’être tout aussi prolifique.

S.L.