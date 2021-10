Malnago dément être en litige avec le Raja

L’ancienne star congolaise du Raja de Casablanca, Ben Malango, est revenu sur les rumeurs concernant un éventuel litige entre lui et la direction du club casablancais au sujet de primes impayées.

Dans une déclaration au journal émirati Itihad, l’actuel joueur de Sharjah FC a démenti avoir eu recours à la justice contre son ancien club.

« De telles rumeurs ont pour but de porter atteinte à mon image, et mon rapport avec le club dans lequel j’ai passé une belle époque. Je n’ai aucun problème avec le Raja, que ce soit avec les joueurs ou la direction, nos rapports sont bons et caractérisés par l’affection et le respect », a-t-il déclaré.

Notons que des rumeurs relayées par des médias congolais avaient rapporté que l’avocate de Malango avait envoyé une correspondance à la direction de Raja, l’appelant à s’acquitter des ses primes impayées, sous menace de poursuites judiciaires auprès des instances compétentes.

Notons que Malango a rejoint Sharjah FC l’été dernier dans le cadre d’un transfert de 3 millions de dollars.

