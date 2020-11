Malgré la victoire des Lions de l’Atlas, Halilhodzic vivement critiqué

Le Maroc s’est imposé par deux buts à zéro face à la République Centrafricaine, à Douala (Cameroun), en match comptant pour la 4e journée éliminatoires (groupe E) de la CAN 2021. Malgré la victoire, les supporters des Lions de l’Atlas n’ont pas été convaincus par la performance de l’équipe, pointant particulièrement du doigt le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic.

Des supporters ont vivement critiqué, sur les réseaux sociaux, certains choix de Halilhodzic, notamment pour avoir mal choisi certain joueurs, et mal positionné d’autres. Ils ont critiqué par exemple le choix de l’ailier droit, Issam Chebbak, qui n’était pas assez compétitif selon les supporters. Des critiques ont également été émises sur le fait de mettre Ghanem Saiss en tant qu’ailier gauche, alors qu’il estiment que c’est un défenseur, sans grands talents offensifs. Pareil pour Achraf Hakimi, positionné ailier gauche lors du match, alors qu’il est plus efficace en tant qu’ailier droit.

Le sélectionneur national est également critiqué pour ne pas avoir donné assez de chance à certains joueurs, comme Achraf Bencharki, qui n’a rejoint le match qu’à la 89e minute, ou Soufiane Rahimi qui est resté sur les bancs tout au long du match. Rappelons que Hakim Ziyech a ouvert le score pour les Lions de l’Atlas à la 39e minute de jeu, avant que Youssef En-Nesyri ne double la mise dans le temps additionnel (91e).

M.F.