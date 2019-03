Malawi-Maroc: les surprises et les revenants d’Hervé Renard

Tout le Maroc a les yeux braqués sur la liste des 18 joueurs convoqués par Hervé Renard pour disputer le match face au Malawi. Alors que le coach français avait établi une liste élargie de 33 joueurs, seuls 18 joueurs formeront le groupe pour le voyage au Malawi.

Si la rencontre des Lions de l’Atlas face au Malawi, prévue le 22 mars pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019, ne revêt pas une grande importance pour le Maroc qui est d’ores et déjà qualifié pour la compétition, ce match permettra à plusieurs joueurs de la sélection de montrer l’étendue de leur talent.

Yunis Abdelhamid, qui fait les beaux jours de Reims, a été rappelé par Renard. Au milieu, le “sorcier blanc” a retenu Anuar Tuhami qui enchaîne les bonnes prestations avec le Real Valladolid.

En attaque, l’attention se focalise particulièrement sur Oussama Idrissi, l’avant-centre de l’AZ Alkmar, le nouveau Lion de l’Atlas qui a opté pour le Maroc au lieu des Pays Bas. Rachid Alioui fait aussi son retour après avoir manqué quelques matchs, notamment ceux du Mondial russe.

Cette liste de 18 joueurs est surtout marquée par la convocation de sept joueurs de la Botola, à savoir: Badr Banoun, Zakaria Hadraf et Abdelilah Hafidi, du Raja de Casablanca, Ahmed Reda Tagnaouti, Walid El Karti et Ismail El Haddad, du Wydad de Casablanca ou encore Abdelkrim Baadi du Hassania d’Agadir.

Les trois joueurs du Raja retenus ont remporté la Coupe de la CAF la saison dernière grâce à des prestations exceptionnelles. Sans oublier le jeune défenseur de 22 ans, Abdelkrim Baadi, qui ne cesse d’impressionner avec le HUSA d’Agadir.

Pour sa part, Walid El Karti a été convoqué pour palier l’absence d’Amine Harit, qui est blessé. Reda Tagnaouti est devenu un pilier des Lions de l’Atlas. A seulement 22 ans, le gardien fait preuve d’une grande maturité et livre des prestations de haut vol. De son côté, l’attaquant Ismail El Haddad signe une bonne saison et compte à son actif 3 buts et 3 passes décisives.

Rappelons que les Lions de l’Atlas affronteront le Malawi le 22 mars courant puis l’Argentine le 26 du même mois. Hervé Renard désignera un autre groupe de 23 joueurs qui disputeront le choc face à l’Albiceleste. Cette liste constituera vraisemblablement l’ossature de la formation nationale qui jouera la CAN 2019.

A.K.A.