Malango: « La séparation avec le Raja et le Maroc m’attriste »

L’ancien attaquant du Raja de Casablanca, Ben Malango, est revenu sur son expérience avec le club casablancais, exprimant son affection et sa gratitude envers le Maroc, qu’il considère comme son deuxième pays.

Lors d’un entretien avec la chaîne Abu Dhabi Sports, Malango a évoqué ses bons souvenirs avec les Verts. « J’ai passé du bon temps avec le Raja, j’y ai été très bien accueilli. Je considère le Maroc comme mon deuxième pays et j’ai une bonne relation avec les supporters », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter: « la séparation avec le Raja et le Maroc m’attriste, et je remercie les supporters Marocains pour leur accueil et leur confiance tout au long de la période où j’y ai joué. Je suis rajaoui et je le resterai ».

Notons que l’ancien buteur des Verts a rejoint, lors du mercato actuel, le club émirati de Sharjah FC, en provenance du Raja pour 30 millions de dirhams.

M.F.