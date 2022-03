Malak El Allami remporte un tournoi international junior à Rabat (PHOTOS)

La jeune tenniswomen marocaine Malak El Allami a remporté, le samedi 26 mars, le tournoi international Junior qui a eu lieu du 19 au 26 mars au Stade Marocain Tennis à Rabat.

Malak El Allami (85e mondial) a remporté le tournoi en battant en finale sa compatriote Aya El Aouni (77e mondial) sur le score de 6/4,6/3.

Dans la catégorie masculine, le Namibien Connor Henry Van Schalkwyk (49e mondial) a battu le Portugais Morais (160e mondial) par 6/3,6/3.

Organisée sous l’égide de la Fédération Internationale de Tennis et en collaboration avec la Fédération Royale Marocaine de Tennis, plus de 100 joueurs, garçons et filles, issus de 31 pays, ont pris part à la première édition du Tournoi international junior de tennis (Grade 3), abritée par le Stade Marocain du 19 au 26 mars 2022 à Rabat.

Le Maroc était représenté lors de ce tournoi par Hamza El Amine, Reda Bennani et Yazid Lahjomri chez les garçons et Aya El Aouni, Malak El Allami, Manal Ennaciri et Amina Zeghlouli, chez les filles.