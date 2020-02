Mais que fait Faouzi Lekjaa avec Hervé Renard ? (PHOTO)

Faouzi Lekjaa a rencontré l’ancien sélectionneur national Hervé Renard à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis. Une photo a été largement diffusée sur la Toile, montrant le président de la Fédération royale marocaine de football dans un restaurant, en compagnie du coach français et d’autres personnes.

Hervé Renard, après avoir quitté les Lions de l’Atlas, ne rate jamais l’occasion pour exprimer son attachement au Maroc. Invité récemment à l’émission «Sada Al Malaib» sur MBC, l’ancien sélectionneur national a assuré que son passage chez les Lions de l’Atlas est la meilleure expérience de sa carrière. «Les meilleures expériences sont celles qu’on vit aujourd’hui. J’ai eu de belles aventures avec la Zambie et la Côte d’Ivoire. Mais mon expérience au Maroc était exceptionnelle et inoubliable», a confié Hervé Renard.

Et d’ajouter : «On a pu réaliser ce rêve de qualification en Coupe du monde. C’était une belle expérience, tellement particulière. Je pense toujours à cette belle époque. Je porterai toujours le Maroc dans mon cœur».

Hervé Renard a pris les rênes de la sélection saoudienne après avoir entraîné le Maroc entre 2016 et 2019. Pendant ces trois ans, le coach français a réussi à qualifier les Lions de l’Atlas au Mondial russe après 20 années d’absence. La sélection nationale a également atteint les quarts de finale des CAN 2017 et 2019. Hervé Renard a d’ailleurs démissionné après l’élimination prématurée du Maroc face au Bénin pour le compte des quarts de finale de la CAN 2019.

