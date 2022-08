Mahmoud Benhalib vers le Wydad ? Ce qu’il en est vraiment

Avec plus de 10 nouvelles acquisitions des deux côtés pour la prochaine saison, la course aux recrutements est bien lancée entre le Raja et le Wydad casablancais.

D’après plusieurs rapports, l’ancien attaquant du RCA, Mahmoud Benhalib, aurait exprimé son désir de rejoindre le WAC pour la prochaine saison. Une source bien informée nous a toutefois confirmé que le Wydad ne serait aucunement intéressé par sa signature pour le moment. Toutefois, le WAC aurait bien eu le milieu de terrain de son rival, Zakaria El Wardi, dans son viseur, mais sans que cela n’aboutisse.

Le joueur de 26 ans, qui s’est séparé du Raja pour des différends avec l’ancien bureau directeur, est donc hors sujet pour les Rouge et Blanc, surtout que depuis le retour de Houcine Ammouta à la tête de l’équipe, le club a signé plusieurs joueurs, dont Hamid Ahaddad.

A.O.