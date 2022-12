Macron impressionné par la performance de Griezmann (VIDEO)

Le président de la République française Emmanuel était présent pour la demi-finale Maroc-France, mercredi soir et n’a pas caché sa joie pour la victoire des Bleus sur les Lions de l’Atlas.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, le président français a déclaré : ʺon est venu pour gagner, mais ils nous ont fait souffrir. On savait que ça ne serait pas facile, mais c’était une bonne chose de marquer en premier et de tenir. On est très fier d’euxʺ.

Emmanuel Macron a confié que le doute s’est installé dans son esprit en deuxième mi-temps mais le second but l’a libéré.

Interrogé également sur les joueurs qui l’ont marqué du côté tricolore, Macron a cité Hugo Lloris mais aussi Antoine Griezmann : ʺJe ne sais pas ce qu’il a tondu comme gazon, mais il en a tondu beaucoupʺ, a indiqué le président sur l’attaquant de l’Atletico Madrid. Reste à souligner que l’équipe de France défiera la sélection argentine de Lionel Messi dimanche prochain à 16h00, tandis que le Maroc sera opposé à la Croatie samedi à la même heure.

A.O.