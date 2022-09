Achraf Hakimi avait été hué par le public israélien l’année dernière, après avoir exprimé son soutien à la Palestine. L’international marocain a indiqué ne pas se soucier de la réaction du public ce soir.

Le Paris Saint-Germain va affronter le Maccabi Haïfa FC ce soir à 20h00, dans le cadre de la deuxième journée du groupe H de la Champions League. « Ce n’est pas un problème pour moi. Je vais voyager et jouer avec l’équipe, puis je vais rentrer chez moi à Paris », a déclaré le joueur de 23 ans.

Hakimi avait exprimé son soutien à la cause palestinienne le 10 mai 2021 via un tweet, ce qui avait attisé la colère de certains supporters israéliens sur les réseaux sociaux et dans les gradins.

A.O.