Luka Modric : « il est très difficile de battre le Maroc »

Luka Modric est loin d’avoir oublié le premier match de la phase de groupes contre le Maroc (0-0) et n’est pas totalement surpris de cet exploit.

Dans un entretien accordé au site espagnol RTVE, le capitaine de la sélection croate a souligné que le Maroc est une équipe très difficile à battre : ʺNous avons joué notre premier match contre le Maroc et nous n’avons pas gagné. Tout le monde en Croatie nous a critiqué et nous ont dit qu’on n’a pas même pas pu battre le Maroc. Regardez où ils en sont maintenant. J’ai compris qu’ils étaient compliqués et qu’ils allaient être un adversaire dur pour tout le mondeʺ.

Pour le milieu de terrain du Real Madrid, le Maroc est l’exemple d’équipes qui peuvent créer la surprise. « C’est le football et ce n’est pas facile de battre qui que ce soit. Il faut être à 100 % et ce même pas garantit de gagner. Le Maroc est le meilleur exemple à mon sensʺ.

Les Lions de l’Atlas vont affronter la France ce mercredi, alors que la Croatie défiera l’Argentine ce mardi 13 décembre en demi-finale de la Coupe du monde.

A.O.