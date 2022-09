Luis Suárez quitte Nacional

L’attaquant Luis Suárez, un tout nouveau venu dans le club uruguayen de Nacional, quittera l’équipe dès la fin du championnat local, a annoncé le président du club, José Fuentes.

« Le championnat se termine et Suárez quitte Nacional. Je ne vais pas générer de faux espoirs », a expliqué Fuentes, l’un des principaux artisans du retour du joueur vedette a un contrat jusqu’en décembre 2022.

La principale question à l’ordre du jour du football uruguayen et continental est de savoir ce qu’il adviendra d’El Pistolero, qui a décidé de retourner dans le club où il a émergé pour s’assurer une participation à la Coupe du monde en novembre.

Cependant, l’élimination précoce du club de la Copa Sudamericana, a obligé à tout repenser d’une manière différente et Nacional n’a plus que le championnat uruguayen à disputer pendant les plusieurs mois qui viennent.

Luis Suárez, qui a marqué 4 buts et fait 3 passes décisives en 10 matchs joués, était catégorique dans sa volonté de quitter le club bien que les fans exigent de maintenir l’attaquant.

L’ancien attaquant du FC Barcelone d’Espagne avait donné la priorité à son retour dans l’équipe qui l’a formé après 16 ans passés en Europe. Mais l’élimination de la Coupe continentale contre l’Atlético Goianiense du Brésil l’a amené à revoir ses projets.

Bien qu’on ne sache pas encore quel sera le sort de l’attaquant de 35 ans à la fin de son contrat avec Nacional, des médias évoquent son éventuel recrutement par le club américain Inter Miami, détenu par David Beckam.

L’équipe américaine aurait proposé au joueur uruguayen un contrat de deux ans, qui a été initialement refusé par le vétéran attaquant, dont le souhait était de continuer à jouer au moins un an de plus en Europe, ce qui semble impossible.

Ainsi, l’alternative de la MLS est plus qu’intéressante en ce moment pour un footballeur qui a déjà vécu les plus beaux jours de sa carrière et qui traverse déjà la dernière ligne droite d’une carrière sportive réussie.

S.L. (avec MAP)