Luis Fernandez reçu par Fouzi Lekjaa

Alors que des sources fiables assurent que Vahid Halilhodzic est le nouvel entraineur des Lions de l’Atlas, le quotidien L’Equipe annonce mardi, qu’ “un nouveau candidat a fait son apparition: Luis Fernandez”. “L’ex-entraîneur du PSG a pris un avion pour rejoindre le Maroc et être reçu par le président de la Fédération. À l’issue de ce rendez-vous, on devrait connaître le nouveau sélectionneur des Lions de l’Atlas”, indique L’Equipe.

La chaine Arryadia et plusieurs sources concordantes ont pourtant confirmé que c’est bien le bosniaque qui prendra la place d’Hervé Renard. L’annonce officielle devrait être faite dans la journée du jeudi. La piste Vahid Halilhodzic est bien évidemment beaucoup plus plausible que celle de Luis Fernandez, compte tenu du CV africain de Vahid et de son expérience avec les Fennecs. Mais le suspense reste entier et les médias brouillent les pistes.