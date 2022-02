L’UEFA tranche: voici où se jouera la finale de la Ligue des champions

La finale de la Ligue des champions a été déplacée au Stade de France à Saint-Denis, le 28 mai, a annoncé vendredi l’UEFA, qui a retiré son organisation à Saint-Pétersbourg, en réaction au début de l’offensive militaire russe contre l’Ukraine.

« Le Comité exécutif de l’UEFA a tenu aujourd’hui une séance extraordinaire en raison de l’aggravation de la situation sécuritaire en Europe. Il a décidé de déplacer la finale de l’UEFA Champions League 2021/22 de Saint-Pétersbourg au Stade de France, à Saint-Denis. Ce match se jouera le samedi 28 mai à 21h00 HEC, comme prévu », indique l’UEFA dans un communiqué.

Le Comité exécutif de l’UEFA a également décidé que « les clubs et les associations nationales de Russie et d’Ukraine qui disputent les compétitions de l’UEFA devront jouer leurs matches à domicile sur terrain neutre, jusqu’à nouvel avis », ajoute le communiqué.

En outre, le Comité exécutif de l’UEFA s’est dit « prêt à convoquer d’autres séances extraordinaires, sur une base régulière si nécessaire, afin de réévaluer la situation factuelle et juridique au fur et à mesure de son évolution et de prendre d’autres décisions si nécessaire ».

S.L. (avec MAP)