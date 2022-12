Louza se dit « fier » de l’exploit des Lions de l’Atlas

Le milieu de terrain du Watford FC n’a pas pu être de la partie au Qatar après une blessure survenue en novembre dernier. Cependant, le cœur y est. L’international marocain a exprimé son soutien et sa fierté du parcours des Lions de l’Atlas, ainsi que sa gratitude pour le support du peuple marocain.

Sur son compte Twitter, le joueur s’est exprimé sur la victoire des Lions face au Portugal, indiquant que c’est un moment particulier ainsi que des émotions partagées entre la tristesse de ne pas pouvoir être avec le groupe à cause d’une blessure, et l’immense joie et fierté de représenter ce pays.

Dans un échange avec le site Tribune Nantaise, Imran Louza (23 ans) a indiqué avoir discuté avec Amine Harit, qui a effectué le voyage au Qatar ce lundi.

ʺJe l’ai eu au téléphone hier. Il me disait qu’il était forcément triste et frustré, parce qu’il devait y être, j’ai vraiment de la peine pour lui. Ce qu’il fait avec Marseille, c’est incroyable, le fait qu’il ne soit pas avec le groupe, c’est dur. Mais les gars pensent forcément à lui quand ils ramènent des victoires », a indiqué Louza.

A.O.