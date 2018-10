Lopetegui évincé, voici qui assurera l’intérim au Real Madrid

Les buts des catalans ont été inscrits par Coutinho (11e), Suarez (30e P, 75e, 83e) et Vidal (87e). L’unique but madrilène a été marqué par Marcelo (50e).

“Cette décision (…) vise à changer la dynamique de l’équipe première, alors que tous les objectifs de cette saison sont encore réalisables. Le club remercie Julen Lopetegui et toute son équipe technique pour leurs efforts et leur travail et leur souhaite le meilleur dans leur carrière professionnelle”, poursuit le communiqué, précisant qu'”il (Lopetegui, ndlr) sera provisoirement remplacé par Santiago Solari, qui dirigera la première équipe à partir de demain mardi”.