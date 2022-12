L’OM séduit par Azzedine Ounahi

La liste des prétendants pour recruter le milieu central d’Angers continue de s’élargir. Et c’est au tour des dirigeants de l’Olympique de Marseille d’être séduits par la prestation d’Azzedine Ounahi avec la sélection nationale, lors de la 22e édition du Mondial au Qatar.

D’après des informations relayées par Foot Mercato, le président de l’OM, Pablo Longoria, aurait exprimé l’intérêt du club pour le joueur de 22 ans. ʺEst-ce que j’aime Ounahi ? C’est comme si tu me demandais si j’aimais Sofyan Amrabat. La saison dernière, il avait très bien joué contre nous lors du 0-0 à Angers, en septembre 2021, et les premières minutes au Vélodrome, quand ils ont vite mené 2-0. Il a à la fois des capacités athlétiques et techniques. Il est plus physique qu’on ne le croit au premier abordʺ, a-t-il souligné.

A noter qu’Ounahi est dans le viseur de plusieurs clubs européens, qui souhaiteraient le signer lors du prochain mercato hivernal. Parmi ces clubs, l’on retrouve le FCB, l’Inter Milan, Napoli, Leicester City ou encore, le West Ham United. Les dirigeants d’Angers ne se sont toutefois pas encore prononcés sur l’avenir du joueur.

A.O.