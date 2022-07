Lleyton Hewitt fait son entrée au « Hall of Fame »

L’Australien Lleyton Hewitt, ancien numéro un mondial et vainqueur de deux titres du Grand Chelem, a été intronisé samedi au International Tennis Hall of Fame, lors d’une cérémonie qui a eu lieu à Newport, aux Etats-Unis, en marge du tournoi ATP 250.

Hewitt a remporté l’US Open en 2001 et le tournoi de Wimbledon en 2002 pour un total de 30 titres ATP en carrière. Il a également participé aux victoires de l’Australie à la Coupe Davis en 1999 et 2003.

La cérémonie devait se dérouler l’année dernière, mais le champion de 41 ans, originaire d’Adélaïde, n’avait pas pu se rendre aux Etats-Unis depuis l’Australie en raison du Covid-19, raison pour laquelle son intronisation a été reportée d’un an.

« Je pense que j’avais besoin de cette année supplémentaire pour trouver les mots appropriés », a déclaré Hewitt. « C’est un honneur incroyable pour moi. La présence de ma famille et de mes amis a rendu la cérémonie encore plus spéciale ».

La cérémonie s’est déroulée sur le court où Hewitt a remporté son premier match ATP sur gazon alors qu’il était adolescent, en 1998.

Talent précoce, Hewitt est devenu le plus jeune numéro un mondial de l’histoire du tennis à 20 ans, 8 mois et 26 jours, en novembre 2001. Il a terminé premier du classement ATP à la fin des saisons 2001 et 2002.

