Liverpool-Tottenham: qui est la femme qui a fait irruption sur la pelouse? (VIDEO)

Une jeune femme a interrompu la finale de la Ligue des Champions samedi soir. Voici pourquoi.

L’Egyptien Mohamed Salah a donné l’avantage aux Reds après deux minutes de jeu sur la pelouse du Wanda Metropolitano à Madrid. Mais le jeu a été arrêté à la 18e minute lorsqu’une femme a fait irruption sur la pelouse en échappant à la sécurité.

Il s’agit de Kinsey Wolanski, un mannequin qui compte plus de 300.000 fans sur Instagram. Wolanski était vêtue d’une tenue noire qui porte le nom de la chaîne de son petit ami, un célèbre youtubeur américano-russe, Vitaly Zdorovetskiy. Ce dernier avait fait la même chose pour la finale de la Coupe du monde 2014. Sa chaîne compte en ce moment 1,6 milliard de vues.

Un buzz qui a bien marché, puisqu’il s’agissait de faire de la pub à la chaine de Zdorovetskiy. “J’ai hâte de t’épouser”, a lancé ce dernier sur Twitter. “On l’a fait”, a-t-elle répondu.

N.K.

Kinsey Wolanski the woman who provided the greatest spcetacle of this Champions League final so far.#TOTLIV #UCLFinal pic.twitter.com/VR8dgd0ol1

— Gilles 🇳🇬🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@GrimandiTweets_) June 1, 2019