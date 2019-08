Liverpool sur le toit de l’Europe (VIDEOS)

Liverpool s’est imposé ce mercredi soir contre Chelsea à Istanbul, dans le cadre de la finale de la Supercoupe d’Europe (2-2, tab 5-4).

Olivier Giroud a ouvert la marque après une grosse pression des Blues devant des Reds impuissants à l’entame de la partie.

L’addition aurait pu être plus lourde pour les hommes de Jurgen Clop en première mi-temps. Chelsea a failli doublé le score par le biais de Pulisic, mais son but a été refusé pour une position de hors-jeu. Liverpool de Mo Salah était méconnaissable et n’arrivait pas à sortir la tête de l’eau face à des Blues rapides et très bien organisés sur la pelouse.

Après la pause, Liverpool a égalisé dès le début de la seconde période grâce à Sadio Mané et Firmino. Juste après avoir fait son entrée en jeu, le Brésilien s’est lancé dans la profondeur et est parvenu à devancer la sortie du portier adverse. Il a offert un caviar au Sénégalais qui remet les compteurs à zéro.

Quelques minutes après, Liverpool était proche de prendre l’avantage. Une frappe croisée et bien cadrée de Mohamed Salah repoussée par le gardien des Blues. Le ballon a ensuite rebondi chez Van Dijk, mais la transversale a empêché le Néerlandais de doubler la mise. Les hommes de Frank Lampard n’ont pas tardé à réagir et sont parvenus à doubler le score, mais le but a été refusé pour hors-jeu également.

Les deux formations ont ensuite régalé la galerie avec un scénario totalement fou lors des prolongations. Au retour des vestiaires, Sadio Mané a donné l’avantage aux Reds avant l’égalisation rapide de Jorginho sur penalty. Chelsea était à deux doigts de tué le match par biais d’une puissante frappe de Mont. Mais le portier des Reds a sauvé ses coéquipiers par un arrêt spectaculaire. Dos à Dos, les deux géants anglais ont continué leur combat aux tirs au but. Liverpool a fini par s’imposer et s’offrir le trophée après cette finale totalement folle.

K.B.