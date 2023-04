Liverpool ne lâche pas un Lion de l’Atlas (PHOTO)

Liverpool a encore exprimé son intérêt pour Sofyan Amrabat et souhaite s’attacher ses services lors du prochain mercato.

Selon le site «eurofootballrumours», le club anglais a mis le Lion de l’Atlas parmi ses priorités, surtout que son joueur, Jude Bellingham, pourrait rejoindre le Real Madrid en fin de saison.

Rappelons que Sofyan Amrabat avait reçu plusieurs offres en Angleterre et en Espagne lors du dernier mercato. Le club qui l’a fortement sollicité durant les dernières heures de la fenêtre de transferts était le FC Barcelone. Le club catalan s’était mis d’accord avec le joueur sur un transfert. Il ne restait qu’à convaincre son club, et c’est justement là que ça a bloqué.

Fiorentina a refusé l’offre du FC Barcelone pour céder son « gladiateur » marocain. Le Barça a formulé une offre de 4 millions d’euros pour un prêt avec une option d’achat de 40 millions d’euros. Fiorentina souhaitait la vente définitive du joueur sans aucune option d’achat.

H.M.

