Liverpool: Klopp tranche sur son avenir

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a assuré mardi qu’il n’avait aucune intention de quitter le club, englué au milieu de tableau, assurant toutefois que des changements sont nécessaires pour sortir de l’impasse actuelle.

« Soit on change au poste d’entraîneur, soit beaucoup de choses doivent changer. En ce qui me concerne, à moins que quelqu’un ne me le demande, je ne partirai pas », a lancé le manager de 55 ans, sous contrat jusqu’en 2026, ajoutant que cela veut dire « qu’on va devoir changer d’autres choses ». Ces changements sont pour l’avenir, a toutefois tempéré Klopp. « Peut être l’été, mais pas maintenant », a-t-il expliqué en conférence de presse avant le 32e de finale de Coupe d’Angleterre à rejouer contre Wolverhampton.

En tant qu’entraîneur, « il y a toute une liste de choses qui peuvent vous arriver et l’une de ces choses est que les joueurs ne vous écoutent plus », a-t-il admis, assurant cependant que « ce n’est absolument pas le cas ». « Vous pouvez rayer ça de vos listes » d’hypothèses sur les difficultés des Reds, a poursuivi l’homme en poste depuis déjà sept ans. Avec 18 rencontres disputées en championnat, soit presque la moitié de la saison, Liverpool occupe une 9e place inhabituelle pour lui ces dernières années, à 10 points des places qualificatives pour la Ligue des champions.

