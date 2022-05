Liverpool: clap de fin pour Sadio Mané ? Son conseiller brise le silence

L’attaquant sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, n’a pas fait ses adieux à ses coéquipiers après la finale de Ligue des Champions perdue face au Real Madrid (0-1) et n’a jamais annoncé son départ du club.

C’est le démenti qu’apporte son conseiller en communication, Bacary Cissé, suite aux informations publiées ce dimanche par plusieurs sites internet européens spécialisés en sport.

Selon Bacary Cissé joint à Paris par la MAP, « l’information parue ce matin nous a surpris puisqu’après la finale, Sadio Mané est sorti du stade par une porte dérobée ».

« Par respect au club, Il n’est pas passé par la zone mixte du stade de France. C’est pour éviter d’être interpellé par les journalistes sur son avenir à Liverpool », a confié son conseiller en communication.

En effet, à la veille de la finale contre le Real Madrid, Sadio Mané avait accordé une interview au site internet de l’UEFA. L’attaquant de Liverpool avait promis de se prononcer sur son avenir au sein du club anglais juste après la finale de ce samedi.

Bacary Cissé confirme toutefois l’intérêt de grands clubs européens à l’endroit de Sadio Mané.

« Plusieurs clubs anglais et européens ont contacté le joueur pour s’informer sur son contrat et manifestent leur désir de l’enrôler. Mais jusque-là, aucun accord n’a été trouvé entre le joueur, un autre club et Liverpool », a-t-il précisé.

Selon plusieurs médias spécialisés, le club allemand Bayern Munich est parmi ces clubs qui travaillent à débaucher l’attaquant international sénégalais.

Pour rappel, Sadio Mané est arrivé en 2016 à Liverpool où il a remporté plusieurs trophées, dont la Ligue des champions en 2019 et le championnat d’Angleterre en 2020.

Son conseiller en communication rappelle que Sadio Mané est en contrat avec Liverpool jusqu’en juin 2023.

« Les propos qui lui ont été prêtés sont faux, parce que jusque-là Sadio Mané n’a pas fait de déclaration sur son avenir. Il reste donc un joueur de Liverpool » conclut Bacary Cissé.

Après la finale de Ligue des champions perdue face au Real Madrid, Sadio Mané doit rejoindre la sélection du Sénégal qui démarre son regroupement à Dakar ce lundi 30 mai. C’est pour préparer le match qui va opposer les Lions de la Teranga au Bénin le 04 juin au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

Les Lions champions d’Afrique en titre vont ensuite se rendre à Kigali pour jouer contre le Rwanda le 07 juin 2022. Les deux matchs comptent pour la première et deuxième journées des qualifications à la Coupe d’Afrique des nations CAN 2023 prévue en Côte d’Ivoire.

SL. (avec MAP)