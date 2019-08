Liverpool-Chelsea: une femme dirigera la Supercoupe d’Europe

L’UEFA a choisi l’arbitre Stéphanie Frappart pour arbitrer la Super Coupe 2019 le 14 août prochain. Ce sera la première rencontre masculine majeure de l’UEFA arbitrée par une femme. Ce match opposera le vainqueur de l’UEFA Champions League, Liverpool, à celui de l’UEFA Europa League, Chelsea, au Beşiktaş Park, à Istanbul.

Le 7 juillet dernier, l’arbitre française a dirigé la finale de la Coupe du monde féminine de la FIFA entre les États-Unis et les Pays-Bas, à Lyon. Elle avait également arbitré la demi-finale de l’EURO féminin de l’UEFA 2017 ayant mis aux prises les Pays-Bas et l’Angleterre.

Stéphanie Frappart sera à la tête d’une équipe arbitrale majoritairement féminine. Ses assistantes seront Manuela Nicolosi (France) et Michelle O’Neill (République d’Irlande), qui ont également fait partie de l’équipe arbitrale de la finale de la Coupe du monde féminine en juillet. Le quatrième officiel sera Cuneyt Cakir (Turquie).

“J’ai dit à plusieurs reprises que le potentiel du football féminin ne connaissait aucune limite. Je suis donc ravi que Stéphanie Frappart ait été désignée pour arbitrer la Super Coupe de l’UEFA cette année, aux côtés de Manuela Nicolosi et de Michelle O’Neill “, a déclaré le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin.

Et d’ajouter: “En tant qu’instance dirigeante du football européen, nous accordons la plus haute importance au développement du football féminin, dans tous les domaines. J’espère que le talent et l’engagement dont Stéphanie Frappart fait preuve depuis le début de sa carrière afin d’atteindre les sommets seront une source d’inspiration pour des millions de filles et de femmes à travers l’Europe et leur montreront que les obstacles pour atteindre leurs rêves ne sont pas insurmontables”.

Stéphanie Frappart a écrit l’histoire en France, en devenant la première femme arbitre à diriger une rencontre de Ligue 1, entre le SC Amiens et le RC Strasbourg, en avril dernier. En juin, elle a appris qu’elle rejoindra l’équipe d’arbitres de Ligue 1 de façon permanente pour la saison 2019/20.

L’arbitre de 35 ans originaire du Val-d’Oise n’est toutefois pas la première femme arbitre à diriger un match de compétition masculine de l’UEFA : la Suissesse Nicole Petignat avait eu cet honneur, en arbitrant trois matches de qualification pour la Coupe UEFA entre 2004 et 2009.

L’assistance vidéo à l’arbitrage sera utilisée lors de la Super Coupe de l’UEFA entre Liverpool et Chelsea.

S.L.