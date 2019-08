Liverpool-Chelsea arbitré par une femme (Supercoupe d’Europe)

Stephanie Frappart est sur le point de marquer l’Histoire quand elle deviendra la première femme à arbitrer un match majeur en Europe ce mercredi soir.

Âgée de 35 ans, Frappart sera accompagnée de deux arbitres assistantes pour officier la Supercoupe d’Europe entre Liverpool et Chelsea à Istanbul. Cette décision a été considérée comme une “source d’inspiration pour des millions de filles et de femmes en Europe” par le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, qui a également déclaré que cela montrerait “qu’il ne devrait y avoir aucune barrière pour atteindre son rêve”.

Les deux assistantes de Frappart, sa compatriote Manuela Nicolosi et l’Irlandaise Michelle O’Neal, ont travaillé à ses côtés lors de la finale de la Coupe du monde Féminine à Lyon le mois dernier.

C’est alors une grande première dans la planète foot, mais c’est surtout une distinction méritée pour la Française. Le chemin était long pour en arriver là. Frappart s’est d’abord intéressée aux lois du football lorsqu’elle était adolescente dans le Val d’Oise.

Elle a arrêté de jouer au foot vers l’âge de 18 ans pour poursuivre son rêve de devenir arbitre. Elle avait déclaré à l’Express : “J’ai joué au football chez moi dans le Val d’Oise, puis vers 13-14, je me suis intéressée aux lois du football”. Avant d’ajouter: “Je me suis tourné vers mon district et j’ai rapidement commencé à arbitrer des matches … vers 18-20 ans [âgé], je devais choisir entre le football et l’arbitrage.”

Une décision qui la mènera au sommet de sa profession. En avril, elle est devenue la première femme à arbitrer un match de Ligue 1 lorsqu’elle a dirigé un duel entre Amiens et Strasbourg. Elle est également devenue la première femme à être promue dans la cour des arbitres d’élite des matchs de Ligue 1 française pour la saison prochaine.

Mais elle n’est pas la première femme à être assignée à un match de compétition masculin par l’UEFA, la Suisse, Nicole Petignat, est devenue la première femme à le faire quand elle a arbitré trois matchs de qualification de l’EURO entre 2004 et 2009.

Bhyer Kabiro