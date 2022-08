Litige MCO vs Ouaddou : le verdict est tombé

La FRMF a rendu son verdict dans le litige opposant le Mouloudia d’Oujda à son ex-entraineur, Abdeslam Ouaddou. Ainsi, l’ancien capitaine des Lions de l’Atlas a eu gain de cause, la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a ainsi obligé le MCO à verser 8,3 millions de dirhams d’indemnités à Abdeslam Ouaddou. Ce dernier avait réclamé un montant supérieur à 9 millions de dirhams dans sa plainte à la FRMF.

Alors qu’il avait signé en Octobre 2020 en tant que technicien du MCO pour une durée de 4 ans, Ouaddou s’est vu éjecté au bout d’un an. Ses avocats français avaient indiqué à l’époque que la décision du président du club, Mohammed Houar, était « illégale » et « non conforme au droit ». L’international franco-marocain avait rejoint par la suite le staff de la sélection nationale algérienne.

A.O.