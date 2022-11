Liste de Walid Regragui: ce qu’en pense Youssef Chippo (PHOTO)

L’ex-Lion de l’Atlas et actuel commentateur de BeIn Sport a partagé son avis sur les joueurs convoqués par Walid Regragui pour la Coupe du monde. Youssef Chippo n’a pas manqué d’exprimer son soutien aux joueurs qui disputeront le Mondial au Qatar prochainement.

ʺLa liste de la sélection nationale comprend des joueurs importants. C’est une équipe bien équilibrée, surtout que l’on voit le retour de Hamdallah. J’espère qu’il sera à la hauteur des attentes de ses coéquipiers et qu’il fera preuve de bonne volonté pour le Mondial. Le plus important est d’avoir un esprit combatif et faire honneur aux couleurs du Maroc. En tant que Marocains, nous ne pouvons que démontrer notre plein soutien aux Lions de l’Atlas. Vive le Maroc et bonne chance !ʺ.

A.O.