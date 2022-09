Liste de Regragui: la réaction insolite de Abderrazak Hamdallah (VIDEO)

Abderrazak Hamdallah a indiqué ne pas être au courant de la raison de sa non-convocation à la première liste du sélectionneur national. La réaction de l’international marocain enflamme les réseaux sociaux ces dernières heures.

« Qu’est-ce qu’a dit Walid Regragui ? Je ne suis au courant de rien », a indiqué l’attaquant de l’Ittihad lors d’une récente interview. Un journaliste l’a félicité de son retour sur le gazon, saisissant l’occasion pour s’enquérir de sa position vis-à-vis des propos de Regragui à son encontre. « La porte de la sélection nationale reste ouverte à tous les joueurs marocains, pas Hamdallah seulement », a déclaré le joueur de 31 ans.

La réaction du joueur a suscité de nombreuses réactions sur la Toile, entre moqueries, confusion et colère. Certains internautes indiquent que les propos de Hamdallah sont « démesurés » et que sa réaction démontre une certaine « amertume » pour son absence des plans de Regragui pour le Mondial.

Walid Regragui avait souligné le 12 septembre dernier: « On a eu une bonne discussion. Il était suspendu pour 4 mois avec son équipe. On attendait d’en savoir plus sur sa situation. Il vient de jouer un match il y a 4 ou 5 jours. Comme je l’ai dit auparavant, il y a beaucoup de joueurs que je souhaiterai voir prochainement. Il peut marquer des buts. On pourrait bien le voir dans le futur. Mais pour cette liste, nous avons de bons attaquants. Je n’ai pas souhaité apporter de grands changements. Nous avons Cheddira, il est bien avec 4 buts en 5 rencontres avec le SSC Bari. La porte reste ouverte pour le moment devant les joueurs. Fajr est absent, Barkok aussi. Beaucoup de joueurs qui méritent d’être là ne sont pas de la partie. Aujourd’hui, j’ai choisi 4 attaquants et Abderrazak n’en fait pas partie ».

A.O.