Liste de Regragui: la réaction de Fayçal Fajr (VIDEO)

Walid Regragui a décidé de faire appel à Younes Belhanda au lieu de Fayçal Fajr pour sa première liste de joueurs. Cette décision n’a pas été du goût du joueur, qui n’a pas caché son mécontentement en ce sens.

Lors d’un entretien avec Haitam Benhoummad, journaliste sportif à Al Arabiya, Fayçal Fajr a déclaré « être déçu que l’on n’ait pas fait appel à moi. J’ai toujours été convoqué avec les Lions de l’Atlas depuis 2015 ». Le joueur a partagé plusieurs story via son compte Instagram, exprimant son désarroi face à cette situation. Dans une publication supprimée depuis, Fajr a écrit: « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ».

De son côté, Walid Regragui avait indiqué que la porte reste ouverte pour le moment aux joueurs qui feront leurs preuves prochainement. L’entraîneur a expliqué que sa liste n’est en rien définitive, vu qu’il a jusqu’à fin octobre prochain pour présenter sa liste finale à la FIFA.

A.O.