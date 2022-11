Liste de Regragui: ce qu’en pense Fayçal Fajr (VIDEO)

Le milieu de terrain d’Al Wehda n’a peut-être pas été convoqué pour le Mondial 2022, mais cela ne l’empêche pas d’afficher son soutien pour les Lions de l’Atlas.

Pour Fayçal Fajr, se confiant à la chaîne sportive saoudienne SBC, la sélection nationale convoquée par Walid Regragui compte des éléments importants qui pourraient bien surprendre le public marocain. L’international marocain a indiqué que le Maroc, s’il joue bien et ne prend pas ses adversaires à la légère, pourrait se démarquer.

Interrogé sur sa participation à la Coupe du monde 2018 en Russie et le rôle d’Hervé Renard dans la gestion de l’équipe à l’époque, Fayçal Fajr a indiqué : ʺHervé Renard est un excellent entraîneur. On ne peut pas le critiquer, il n’y a qu’à voir ses résultats. Ce qui fait de lui un bon entraîneur, c’est son côté humain et sa capacité à bien communiquer avec les joueursʺ.

A.O.