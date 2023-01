L’IRT sera-t-il sauvé par son nouveau bureau dirigeant ?

Par LeSiteinfo avec MAP

Avec seulement deux points en 13 matches, l’Ittihad de Tanger végète en bas du classement de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, dans un contexte marqué par l’instabilité du bureau administratif et du staff technique depuis le début du championnat.

Après un vide qui a duré plusieurs semaines suite à la démission du bureau dirigeant, un nouveau président, issu du monde politique, a été élu, le 15 janvier, à la tête du club de l’Ittihad Riadi de Tanger (IRT). Il s’agit du président de l’arrondissement de Tanger-Médina, Mohamed Cherkaoui, qui s’est présenté comme candidat unique pour prendre les rênes du club, dans l’espoir de faire sortir l’équipe du marasme actuel et d’éviter sa relégation en deuxième division du championnat.

« Je ferai tout mon possible pour sauver l’équipe de la relégation en deuxième division, mais si nous sommes relégués, nous retournerons en première division au cours de la même année », a souligné à cette occasion Cherkaoui, ajoutant: « Nous avons un seul objectif pour cette année: rester parmi les équipes de l’élite ».

Le nouveau président a appelé les supporters de la formation tangéroise et les acteurs locaux à « mettre de côté leurs divergences et à travailler collectivement pour sauver l’équipe ».

L’élection d’un nouveau président de l’IRT n’était pas chose facile, puisqu’aucun candidat ne s’est présenté, lors de la première session de l’assemblée générale extraordinaire, compte tenu de la difficulté de la tâche, de la multiplicité des intervenants et des divergences entre les adhérents, les supporters et l’ancien bureau dirigeant.

Avec l’effectif actuel de l’Ittihad de Tanger, il semble que l’obtention de bons résultats soit encore une ambition loin d’être atteinte, vu que les nouvelles recrues pendant le mercato estival, sous la direction de Badou Zaki, ont prouvé leurs limites techniques et physiques, ce qui reflète l’inefficacité de l’approche adoptée par l’équipe, en s’appuyant sur des jeunes joueurs évoluant en deuxième division ou en division amateur, en plus de certains joueurs de la catégorie espoirs de l’IRT.

Lors des 13 premiers matches de la Botola Pro D1 « Inwi », l’Ittihad de Tanger a réalisé 2 nuls et 11 défaites. L’attaque de l’équipe est considérée comme la plus faible, avec seulement 5 buts inscrits, contre 19 buts reçus.

Dans son premier match disputé après l’élection du nouveau président du club, l’IRT a poursuivi sa série de défaites, après s’être incliné 2-1 devant le Difaâ d’El Jadida, qui cherchait à s’éloigner de la zone de relégation.

Le nouveau président, qui devrait annoncer prochainement la liste des membres du bureau dirigeant, envisage de renforcer les rangs de l’équipe pendant le mercato hivernal, une mesure dont la mise en œuvre se heurte à la nécessité de régler les arriérés de paiement du club, suite à des litiges avec d’anciens joueurs.

Il a, en outre, annoncé l’intention du club de s’attacher les services d’environ 8 joueurs et d’un nouvel entraîneur lors du Mercato d’hiver, afin d’améliorer la performance de l’équipe et de disposer d’une formation capable d’atteindre l’objectif de rester en première division durant la saison footballistique actuelle.

Grâce à la synergie entre les composantes du club et les hommes d’affaires de la région du Nord, Cherkaoui espère que les efforts déployés permettront de régler les problèmes financiers, en vue d’engager avec un nouvel entraîneur et de renforcer la formation tangéroise avec des joueurs expérimentés, dans l’objectif d’éviter la relégation en deuxième division.

Concernant son programme d’action, Cherkaoui a souligné que l’objectif, à court terme, est d’œuvrer à maintenir l’équipe en première division, et en cas de relégation en deuxième division, le travail sera axé sur la promotion en première division lors de la prochaine saison, relevant qu’à long terme, l’accent doit être mis sur la restructuration technique et administrative du club et la recherche de ressources financières stables dignes d’une équipe qui représente le deuxième pôle économique du Royaume.

Par ailleurs, l’Ittihad de Tanger doit désormais trouver un nouveau terrain pour accueillir les matches, après la fermeture des stades de Tanger et de Tétouan jusqu’au 7 février prochain, pour réaliser les travaux d’entretien et accueillir les matches de la Coupe du Monde des Clubs 2023 (Mondialito), ce qui privera le club du soutien public et de recettes financières.

Les supporters de Tanger, qui n’ont jamais laissé tomber leur équipe même lorsqu’elle était en deuxième division pendant des années, espèrent que le changement du bureau dirigeant et le développement de la stratégie de l’équipe permettront de faire sortir le cavalier du Détroit du marasme.

S.L.