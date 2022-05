Lions de l’Atlas: Ziyech a-t-il définitivement tourné la page ?

De nombreuses entraves empêchent de prévoir et d’annoncer une probable réconciliation entre le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic et le l’international marocain de l’équipe londonienne de Chelsea, Hakim Ziyech.

A ce propos, et selon des informations obtenues par Le Site info, la date de la rencontre entre les deux hommes a été reportée à plusieurs reprises. Et si l’on évoque une rencontre décisive entre Halilhodzic et Ziyech, ce mardi 17 mai, à la capitale du Royaume-Uni, nos sources croient savoir que le footballeur refuse de porter le maillot national tant que le Franco-bosniaque est entraîneur des Lions de l’Atlas.

Plusieurs parties essayent d’intervenir et de convaincre Hakim Ziyech de revenir sur sa décision et de donner son accord d’être présent à la rencontre à Londres avec Halilhodzic et, après cela, annoncer son retour au sein de l’équipe nationale.

Pour rappel, l’entraîneur des Lions de l’Atlas s’est déplacé à Amsterdam, vendredi dernier, et y a rencontré Noussair Mazraoui. Laquelle rencontre a fini par la conclusion d’une réconciliation signant la fin d’un précédent problème entre les deux. Cependant, ce succès ne fait pas oublier à Halilhodzic la difficulté de la programmation d’une rencontre pareille avec Hakim Ziyech.

