Lions de l’Atlas: Walid Regragui suit de près certains joueurs

Le sélectionneur national a réussi à former un groupe homogène pour le Mondial 2022. Vu la contrainte du temps, Walid Regragui n’a pas fait appel à certains noms mais promet de se rattraper pour l’avenir.

D’après les informations du site d’actualités sportives, Kooora, citant des sources au sein de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Walid Regragui serait en train de suivre de près l’évolution de certains joueurs qu’il n’a pas convoqués.

Cela concerne en particulier Munir El Haddadi, Ayoub El Kaabi et les frères Mmaee, Samy et Ryan. Le sélectionneur national aurait indiqué que même si ces joueurs n’ont pas pris part à la Coupe du monde, cela ne veut en aucun cas dire qu’ils sont définitivement écartés de la sélection. Pour lui, tout joueur qui se donne à fond avec son club et qui démontre de quoi il est capable a le droit de défendre les couleurs du Maroc.

A.O.