Lions de l’Atlas: Walid Regragui ne chôme pas

Walid Regragui, prochain sélectionneur national en remplacement de Vahid Halilhodzic, a déjà choisi les joueurs qui seront convoqués face au Chili et au Paraguay.

Selon une source de Le Site info, 40 joueurs figurent dans la liste préliminaire pour ces deux matchs amicaux prévus lors de la dernière semaine de septembre, précisant qu’elle sera réduite à 25 après le début du stage de préparation.

Et d’ajouter que la liste des joueurs convoqués précédemment face au Libéria et à l’Afrique du Sud, pour le compte des éliminatoires de la CAN 2023, connaîtra sept changements.

A noter que les Lions de l’Atlas affronteront le Chili le 23 septembre prochain à Barcelone et croiseront le fer, quatre jours après, avec le Paraguay à Barcelone.

Rappelons qu’une source fiable de Le Site info a indiqué que la FRMF a l’intention d’achever toutes les mesures avant d’annoncer officiellement la nomination de Walid Regragui, en s’assurant des noms des futurs assistants de celui-ci.

En tous cas, la désignation de Walid Regragui en tant que sélectionneur national sera officiellement annoncée par la FRMF, dans les prochains jours du mois d’août courant, et sa présentation aux médias nationaux, a tenu à souligner notre source.

H.M.