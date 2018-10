Lions de l’Atlas: voici pourquoi Nabil El Zhar n’est pas convoqué

Hervé Renard a révélé à Al Mountakhab les raisons pour lesquelles il ne convoque pas le joueur de Leganés Nabil El Zhar.

Le sélectionneur national a assuré qu’il n’a aucun problème avec l’international marocain qui signe actuellement sur des prestations exceptionnelles, expliquant qu’il ne peut pas convoquer plusieurs joueurs dont l’âge dépasse 30 ans. «Je ne peux pas ajouter d’autres éléments à Dirar, Dacosta Al Ahmadi, Boussoufa, Amrabet et Boutaïb. La sélection nationale doit être équilibrée. Cette raison peut surprendre certains mais je suis toujours en quête de cet équilibre», a-t-il précisé.

Et d’ajouter qu’il a vraiment apprécié Nabil Lazhar contre le FC Barcelone. «Il a livré un grand match et marqué un magnifique but. Je peux d’ailleurs vous révéler ce qui me plait et ce qui me déplait dans son jeu», a souligné Renard.

N.M.