Lions de l’Atlas: voici les objectifs fixés à Walid Regragui

Walid Regragui a été nommé entraineur de la sélection marocaine A de football, qui se prépare pour disputer la Coupe du Monde au Qatar, du 20 novembre au 18 décembre prochains.

La désignation de Walid Regragui à la tête de la sélection nationale a été annoncée par le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, lors d’un point de presse organisé, mercredi, au complexe Mohammed VI de football à Maâmora.

Walid Regragui s’est engagé avec l’Equipe nationale jusqu’au prochain mondial en 2026, une période qui sera marquée par l’organisation d’une autre échéance continentale, à savoir la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en 2024 en Côte d’Ivoire.

« Nous plaçons notre totale confiance en Walid Regragui. La réussite de Walid dans sa mission est un succès pour nous tous et pour l’ensemble des entraineurs nationaux », a déclaré Lekjaa.

« Nous n’épargnerons aucun effort pour soutenir Walid et réaliser les objectifs fixés », a-t-il ajouté.

Selon le président de la FRMF, le contrat liant Walid Regragui et l’instance fédérale comprend des objectifs bien étudiés, à leur tête faire bonne figure lors du prochain mondial et les prochains rendez-vous et signer des résultats satisfaisants.

La priorité de l’équipe nationale sera d’améliorer son classement africain et atteindre au moins les demi-finales de la prochaine CAN, a-t-il annoncé.

« La participation du Maroc pour la 6è fois au mondial nous impose d’aller le plus loin possible, vu la qualité des joueurs de l’équipe nationale et l’histoire du football marocain », a-t-il dit.

Soulignant que la priorité de la FRMF était toujours d’assurer les meilleures conditions de préparation à la sélection nationale», Lekjaa a relevé que la présence remarquée du public marocain lors du dernier mondial en Russie en témoigne sur l’amour des Marocains pour le football.

“La sélection marocaine s’est qualifiée pour la première fois de son histoire au Mondial en 1970, d’où notre envie de signer de meilleurs résultats lors de la prochaine Coupe du Monde au Qatar, a-t-il poursuivi, faisant savoir que des évaluations d’étape seront effectuées quant au rendement de l’équipe nationale A.

Revenant sur la séparation à l’amiable entre la FRMF et Vahid Halilhodzic, il a indiqué que l’ancien sélectionneur national a perçu l’équivalant de trois mois de salaire comme le stipule le Code du travail marocain.

Walid Regragui, qui vient de remporter la Botola Pro D1 et la Ligue des Champions africaine avec le Wydad Casablanca, sera assisté par les anciens internationaux marocains Rachid Benmahmoud et Gharib Amzine. Le staff technique comprend également l’entraineur des gardiens de but Omar Harrak.

S.L. (avec MAP)