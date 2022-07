Lions de l’Atlas: vers un retour de Hakim Ziyech ? (VIDEO)

Le « bad boy » du foot marocain bientôt de retour en sélection nationale ? Pas sûr pour le moment, mais Ziyech reste « potentiellement » ouvert à l’idée.

Dans une courte vidéo partagée sur les réseaux sociaux, l’on aperçoit l’ ancien international marocain en compagnie d’une jeune femme, qui lui pose la question concernant si on le verra prochainement avec les Lions de l’Atlas. Tout sourire et confiant, Ziyech répond « on verra », avant de s’en aller.

Revoir Hakim Ziyech dans les rangs de l’équipe nationale est chose impossible pour le moment, pas sous la direction de Vahid Halilhodžić en tout cas. Le joueur avait été écarté par l’entraîneur bosnien à cause de son attitude nonchalante sur le terrain, mais aussi en dehors de la pelouse. Si Ziyech était le chouchou d’Hervé Renard, Vahid est plus « strict » dans ses choix.

D’ailleurs, le technicien bosnien n’est pas le seul à ne pas en vouloir, dans la mesure où l’Allemand, Thomas Tuchel, n’est pas contre son départ de Chelsea. Le joueur aspire à quitter le club anglais, qui vient de le brader à 10 millions d’euros, histoire de faciliter son transit vers l’AC Milan cet été.

A.O.

Hakim Ziyech sur un retour en sélection : « We will see » pic.twitter.com/AUmzZZ2QXn — SOCCER212 (@SCCR_212) July 28, 2022