Lions de l’Atlas: Vahid Halilhodzic dévoile sa première liste

Vahid Halilhodzic ne perd pas de temps. Nommé jeudi à la tête de la sélection nationale, le Franco-Bosnien a dévoilé, ce vendredi, une liste de 46 joueurs (voir ci-dessous) qui prendront part au stage préparatif de l’équipe nationale prévu du 1er au 10 septembre prochain.

En effet, deux matchs amicaux attendent les Lions de l’Atlas en septembre. Une rencontre face au Burkina Fasso et un autre choc face au Niger.

Aux côtés des grands habitués Mehdi Benatia, Marouane Da Costa, Nabil Dirar, Ghanem Saiss, Karim El Ahmadi, Nordin Amrabat et Hakim Ziyech, la liste de Halilhodzic est surtout marquée par la convocation de joueurs de la Botola.

Il s’agit de Anass Zniti (RCA), Omar Boutaib (RCA), Mohamed Nahiri (WAC), Badr Benoun (RCA), Saâd Lagro (OCK), Abdelkrim Baâdi (HUSA), Yahya Jabrane (WAC), Walid el Karti (WAC), Mehdi Oubila (HUSA) Badr Banoun, Zakaria Hadraf et Abdelilah Hafidi, du Raja de Casablanca, Reda Tagnaouti et Ismail El Haddad du Wydad de Casablanca et Abdelkrim Baadi du Hassania d’Agadir.

Rappelons que l’entraîneur franco-bosnien a été nommé jeudi nouveau sélectionneur de l’équipe nationale du Maroc, lors d’un point de presse. Le nouveau sélectionneur du Maroc, le Franco-Bosnien, Vahid Halilhodzic, aura pour objectifs de qualifier les Lions de l’Atlas pour la demi-finale de la prochaine CAN, prévue en 2021 au Cameroun et à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Remporter la CAN 2023 est également un objectif demandé à Halilhodzic par la FRMF.

K.B.

Voici la liste complète des 46 joueurs convoqués:

Gardiens de but:

Yassine Bounou (Gérone), Mounir Mohamedi El Kajoui (Malaga), Ahmed Reda Tagnaouti (WAC), Anas Zniti (RCA). Défenseurs:

Nabil Dirar (Fenerbahçe SK), Omar Boutaïb (RCA), Mohamed Nahiri (WAC), Fouad Chafik (Dijon), Issam Chebake (Yeni Malatyaspor), Medhi Benatia (Al-Duhail), Badr Banoun (RCA), Jawad Yamiq (Genoa), Marouane Da Costa (Ittihad Djeddah), Ghanem Saiss (Wolverhampton), Yunis Abdelhamid (Stade de Reims), Zouhair Feddal (Real Betis), Nayef Aguerd (Dijon), Saâd Lagrou (OCK), Abdelkarim Baadi (HUSA), Oualid El Hajjam (ESTAC Troyes). Milieux de terrain: