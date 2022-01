Lions de l’Atlas: un seul cas de Covid-19 avant le match face au Malawi

Le milieu de terrain de la sélection nationale marocaine, Fayçal Fajr, est le seul cas positif à la Covid-19 parmi les Lions de l’Atlas, indique dimanche la Fédération royale marocaine de football (FRMF) sur son site officiel.

« En application du protocole médical mis en place par la Confédération africaine de football (CAF) lors de la phase finale de la 33-ème édition de la CAN, les joueurs de la sélection nationale A ont effectué dimanche 23 janvier 2022 en matinée un test de dépistage de la Covid-19 avant le match face au Malawi », souligne la FRMF. Ces tests se sont révélés négatifs à l’exception de celui de Fayçal Fajr qui a été soumis au protocole médical en vigueur après son test positif, ajoute la même source.

Par ailleurs, Achraf Hakimi, a effectué des entraînements individuels à l’hôtel, a fait savoir à la MAP une source de la FRMF, soulignant que le joueur du PSG n’est guère un cas positif.

Les Lions de l’Atlas ont effectué, dimanche à Yaoundé, l’avant-dernière séance d’entraînement avant les huitièmes de finale de la 33-ème Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2021), prévus mardi, face au Malawi. Cette séance a été marquée par le retour du gardien de but Yassine Bounou.

Le sélectionneur national, Vahid Halilhodžić, donnera, lundi, une conférence de presse à 13h00, tandis que les Lions effectueront la dernière séance d’entraînement à 17h30. Celle-ci sera ouverte à la presse, les 15 premières minutes.

La sélection nationale affrontera mardi son homologue malawienne aux huitièmes de finale de la CAN-2021. Le Malawi a fini à la 3è place du groupe B, derrière le Sénégal et la Guinée, alors que les Lions de l’Atlas ont fini la phase de poules en beauté, en occupant la 1ère place du groupe C, après deux victoires et un match nul. Les deux sélections s’affronteront mardi prochain à 20h au Stade Ahmadou Ahidjou à Yaoundé.