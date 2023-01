Lions de l’Atlas: un documentaire sur l’exploit historique au Mondial 2022

Le réalisateur marocain, Zouhair Hariti, vient de finir un film-documentaire, intitulé « Al Fal wal Baraka (ndlr, que l’on peut traduire par « Bon augure et bénédiction »). Ceci, à propos de l’interaction des supporters casablancais avec l’exploit historique que les Lions de l’Atlas sont parvenus à réaliser, avec l’art et la manière, à la Coupe du monde Qatar 2022.

L’histoire du documentaire tourne autour de la rencontre de la demi-finale France-Maroc et dont le réalisateur a tenu à rester fidèle à l’ambiance saine du match, afin d’en garantir l’authenticité et en l’honneur de la fierté et de la liesse que cela a procuré à tous les Marocains.

Zouhair Hariti avait sillonné les avenues et rues de la capitale économique le jour de la demi-finale et a ainsi partagé avec les supporters, avec simplicité, leur joie communicative.

Et comme le réalisateur est lui-même un passionné du ballon rond, cela ne lui a pas facilité la tâche dans le tournage de son documentaire « Al fal wal baraka », car il a été entre le marteau et l’enclume,

Entre partager le bonheur des supporters, mais aussi leur amertume et déception, suite à la défaite des Lions de l’Atlas de Walid Regragui face aux Bleus de Didier Deschamps.

Défaite concédée par la « grâce » d’un arbitrage désastreux et sentant la partialité à vue de nez !

Larbi Alaoui