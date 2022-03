Lions de l’Atlas: un document dément les propos de Ziyech (PHOTO)

L’international marocain Hakim Ziyech a annoncé qu’il ne rejouera plus en équipe nationale marocaine, après les propos du président de la Fédération Royale Marocaine de Fooball, Fouzi Lekjaa, indiquant que le joueur a été convoqués face à la RDC.

« J’aime mon pays et jouer pour l’équipe nationale a été un honneur dans ma vie. C’est donc avec une grande tristesse que malgré l’annonce du président de la FRMF, aujourd’hui, mon choix est fait. Je ne reviendrai pas jouer pour l’équipe nationale marocaine et je préfère me concentrer avec Chelsea », a affirmé, dimanche, le joueur sur son compte Instagram.

Le joueur de Chelsea a également souligné n’avoir reçu aucune invitation, et qu’il a appris sa convocation en même temps que tout le monde. Toutefois, ces propos sont démentis par un document de la FRMF datant du 3 mars, et dont Le Site info détient copie. Il s’agit d’une correspondance que l’instance a adressée à Chelsea, au sujet de la présélection de Ziyech.

Notons que Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui ont tous les deux décliné l’invitation de Halilhodzic, ce qui a suscité une vive polémique parmi les supporters de l’équipe nationale.

M.F.