Lions de l’Atlas: Soufiane Chakla défend Mustapha Hadji

L’international marocain Soufiane Chakla a pris la défense de l’entraîneur adjoint des Lions de l’Atlas, Mustapha Hadji, suite au critiques qu’il a essuyées après l’élimination du Maroc de la CAN 2021.

Dans des propos recueillis par Medi1 TV, le joueur a déclaré que Hadji ne mérite pas de telles critiques, et qu’un joueur ayant obtenu le Ballon d’or a droit au respect. « Les gens parlent trop. Personne ne voulait jouer pour l’équipe nationale, et il était le premier à avoir dit non à la France afin de jouer pour le Maroc. En plus, on parle d’un joueur qui a obtenu le ballon d’or. C’est honteux de le traiter de cette manière », a-t-il déclaré.

Chakla a également répondu à ses propres détracteurs : « Je me fais souvent insulter, avec En-Nesyri et El Kaabi. Vous croyez qu’ils font exprès de ne pas marquer? Où que moi j’ai fait exprès de glisser ? C’est comme ça, nous sommes tous Marocains, si on gagne, on gagne ensemble et si on perd, on perd ensemble ».

Notons que l’équipe nationale avait quitté la compétition en quart de finale suite à la défaite contre l’Égypte (2-1).

M.F.